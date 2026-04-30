Propuesta de transformar el Idaan implicaría reformas legales y presupuestarias, afirma Tercero

El nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, se refirió a las propuestas que sugieren transformar la entidad en una Autoridad del Agua, indicando que se trata de una iniciativa que requiere análisis profundo.

“Desde nuestra etapa en Conades recibimos varios gremios, uno es Pro-Rescate de Agua, que propone una nueva figura jurídica para el Idaan y este tema, como mencioné en la Asamblea, es un tema que se tiene que estudiar y visualizar”, señaló el recién ratificado director del instituto en medio de la conferencia semanal del presiden José Raúl Mulino.

El funcionario explicó que actualmente existen múltiples entidades vinculadas al manejo del recurso hídrico, lo que abre el debate sobre su posible integración. “Porque son entes que están dispersos en diferentes instituciones del Estado para agruparlos todos a trabajar en una Autoridad”, indicó.

No obstante, advirtió que una transformación de este tipo implicaría importantes desafíos. “Esto implicaría un sinnúmero de temas legales y de funcionamiento, así como presupuestario”, afirmó.

Tercero subrayó que, por ahora, la prioridad de su gestión está enfocada en atender la situación actual del agua en el país. “En este momento estamos trabajando en todo el tema que se está suscitando por el abandono por décadas del tema del agua”, expresó.