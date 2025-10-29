Pronostican lluvias para este miércoles

Para este miércoles, 29 de octubre, en la mañana se esperan nublados con lluvias principalmente hacia la región Occidental: costas de Chiriquí, Sur de Veraguas, Golfo de Panamá, Darién, comarca Emberá, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA).

Panamá Este, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé y sectores de Costa Abajo de Colón, presentarán algunas lluvias aisladas, detalló Roberto Martínez, meteorólogo del IMHPA.

En la tarde, por efecto del calentamiento diurno, se tendrán aguaceros con tormentas principalmente hacia Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Panamá Oeste (principalmente hacia el sector Norte), Darién, comarca Emberá, comarca Gunayala, sectores de Colón.

Para el resto del país, aguaceros aislados.

En la noche se mantendrán lluvias intermitentes hacia sectores de Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Panamá Oeste, sectores de Coclé, sectores de Panamá Este, Darién, comarca Gunayala.

- Se mantiene vigente aviso de vigilancia por lluvias significativas. Se recomienda precaución por los suelos saturados.

- Las temperaturas máximas estarán entre 28ºC hasta 32°C. Las mínimas estarán 22ºC y 25ºC.

- Los índices máximos de radiación ultravioleta estarán entre moderados a muy altos.

Condiciones marítimas de advertencia en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Se mantiene mar picado en el Pacífico por los vientos del Sur y en el Caribe aún se mantiene la periodicidad bastante alta, entre 9 hasta 10 segundos, por lo que se presentan las corrientes de retorno.