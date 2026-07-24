Pronostican lluvias fuertes y riesgo de crecida de ríos este viernes

La persistencia de la Zona de Convergencia Intertropical al norte del país mantendrá condiciones atmosféricas inestables durante este viernes, 24 de julio, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas y condiciones adversas en el litoral Pacífico, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas y dispersas, de variada intensidad, en sectores orientales y occidentales de la vertiente del Caribe. Además, se esperan aguaceros con actividad eléctrica sobre la zona marítima del Pacífico, con posibilidad de desplazarse hacia las costas orientales y occidentales.

Para horas de la tarde, las condiciones se intensificarán con aguaceros dispersos de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en el oriente del país, la región metropolitana y el este de Panamá Oeste. En el resto del territorio nacional se pronostican aguaceros aislados, aunque en algunos sectores, especialmente montañosos, podrían registrarse precipitaciones de fuerte intensidad.

El pronóstico fue elaborado por la meteoróloga del IMHPA, Julissa Rivera, detalla que en la noche continuarán las lluvias aisladas sobre la región oriental, Costa Arriba de Colón, la región occidental del Caribe, sectores de Chiriquí y el sur de Veraguas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores entre los 19 °C y 23 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre los 28 °C y 31 °C.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta serán moderados en gran parte de la vertiente del Caribe, pero altos y muy altos en el resto del territorio nacional, por lo que recomienda tomar medidas de protección durante la exposición al sol.

En el ámbito marítimo, las condiciones serán favorables en el litoral Caribe. Sin embargo, en el litoral Pacífico se mantiene una advertencia por mar picado y corrientes de retorno, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución, especialmente a pescadores, navegantes y bañistas.

La institución mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, así como avisos por las condiciones marítimas en el Pacífico.