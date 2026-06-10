Pronostican lluvias en varias regiones del país este miércoles

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas en las costas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y la comarca Emberá. En el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado, informó la meteoróloga del IMHPA, María Cosme.

Para la tarde, se espera la ocurrencia de aguaceros acompañados de tormentas moderadas en sectores de Bocas del Toro y las tierras altas de Chiriquí. En otras regiones del país se mantendrán condiciones de cielo parcialmente nublado, con algunos aguaceros aislados, principalmente en áreas montañosas, agregó Cosme.

En la noche podrían persistir lluvias dispersas en Bocas del Toro y las tierras altas de Chiriquí, mientras que en el resto del territorio nacional el cielo permanecerá parcialmente nublado, detalló la meteoróloga.