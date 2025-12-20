Pronostican lluvias aisladas para este sábado

Este sábado, 20 de diciembre, en la vertiente del Caribe se esperan, en gran parte del día, nublados ocasionales con lluvias aisladas ligeras e intermitentes, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). En la noche se esperan lluvias aisladas desde Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón.En la vertiente del Pacífico se esperan cielos despejados a parcialmente nublados a lo largo del día con intervalos nubosos en Darién, Panamá y Panamá Oeste. En la tarde hay probabilidad de lluvias aisladas ligeras y esporádicas en Darién, sectores de Panamá, Panamá Oeste y Occidente de Chiriquí.<u><b>Temperaturas:</b></u> Las temperaturas máximas estarán entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central y entre 29°C y 34°C en el resto del país.<u><b>Viento:</b></u> En el transcurso del día se espera que predominen los vientos del Noroeste a Noreste con velocidades hasta de 35 km/h en el sector marítimo Oriental y Central del Caribe panameño, golfo de Panamá y costas de Los Santos y velocidades hasta de 25 km/h en la Comarca Guna Yala, Colón, sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales. En el resto del país se esperan vientos variables con velocidades hasta de 20 km/h.Posibles ráfagas de vientos hasta de 50 km/h en sectores montañosos y Chiriquí.<u><b>Condiciones marítimas:</b></u><b>Caribe:</b> Se esperan olas con alturas entre 1.0 y 2.0 metros y periodos entre 06 y 09 segundos. <b>Pacífico:</b> Se esperan olas con alturas entre 0.3 y 1.1 metros y periodos entre 06 y 12 segundos.<u><b>Índices de Radiación UV-B</b></u>: Se prevén índices máximos entre 08 y 10 con nivel de riesgo muy alto en el país.