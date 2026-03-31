Prohíben circulación de cargas sobredimensionadas en Semana Santa en Panamá

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó este 31 de marzo que, con motivo de la Semana Santa, se prohibirá la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional.

En un comunicado, la entidad destacó que la medida regirá desde las 12:01 a.m., del jueves 2 de abril de 2026 hasta las 6:00 a.m., del lunes 6 de abril de 2026, como parte de las acciones para garantizar la seguridad vial durante estas fechas de alta movilidad.

Según la institución, únicamente podrán circular aquellos vehículos de carga que no excedan las dimensiones establecidas: 2.50 metros de ancho, 20 metros de largo y 4.15 metros de alto.

La ATTT hizo un llamado a los conductores a cumplir con estas disposiciones, con el fin de mantener un tránsito seguro y ordenado durante la Semana Santa en Panamá.