Primera etapa del Mercado de Mariscos de Pedregal tiene 90% de avance

La primera etapa del Mercado de Mariscos de Pedregal, en la provincia de Chiriquí, tiene un 90% de avance, anunció este jueves, 30 de octubre, el presidente José Raúl Mulino.

“Es un proyecto pionero en Panamá que integra procesamiento, venta y mercadeo de pescado en un solo espacio... Más de 500 usuarios entre pescadores, comerciantes y empresas de servicios se beneficiarán de instalaciones modernas, que también impulsarán el turismo y el emprendimiento local, impactando a una comunidad de más de 17 mil habitantes”, manifestó el mandatario.

Agregó que, “la primera etapa de este mercado de mariscos se encuentra a un 90% de avance, con una inversión superior a 3 millones de dólares y se proyecta concluir (esta primera etapa) en diciembre de este año”.