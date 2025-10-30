Nacionales

Primera etapa del Mercado de Mariscos de Pedregal tiene 90% de avance

ML | Nuevo Mercado de Mariscos de Pedregal, en David, Chiriquí.
Redacción Web
30 de octubre de 2025

La primera etapa del Mercado de Mariscos de Pedregal, en la provincia de Chiriquí, tiene un 90% de avance, anunció este jueves, 30 de octubre, el presidente José Raúl Mulino.

“Es un proyecto pionero en Panamá que integra procesamiento, venta y mercadeo de pescado en un solo espacio... Más de 500 usuarios entre pescadores, comerciantes y empresas de servicios se beneficiarán de instalaciones modernas, que también impulsarán el turismo y el emprendimiento local, impactando a una comunidad de más de 17 mil habitantes”, manifestó el mandatario.

Agregó que, “la primera etapa de este mercado de mariscos se encuentra a un 90% de avance, con una inversión superior a 3 millones de dólares y se proyecta concluir (esta primera etapa) en diciembre de este año”.

