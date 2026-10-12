Primera Dama visita Los Santos y entrega donaciones a afectados por el sismo

La primera dama de la República, Maricel de Mulino, visitó este lunes varios puntos de la provincia de Los Santos, donde recorrió un hospital, se reunió con familias afectadas por el sismo del viernes 9 de octubre y participó en la entrega de donaciones en el distrito de Macaracas.

Acompañada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y otras autoridades, Maricel de Mulino llegó al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, donde conversó con pacientes y familiares.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a Macaracas para conocer la situación de las comunidades afectadas y entregar donaciones destinadas a las familias perjudicadas por el movimiento sísmico.

La jornada también incluyó una visita al estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, en Las Tablas, habilitado como centro de acopio para recibir y organizar los insumos que serán distribuidos entre los afectados.

El reporte oficial señala que en ese lugar los equipos de trabajo y voluntarios coordinan las donaciones para que lleguen a las comunidades que necesitan asistencia.

El Gobierno indicó que mantiene las acciones de atención en las zonas afectadas, en coordinación con autoridades locales y equipos de respuesta.