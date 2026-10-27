Primera Dama dona equipos médicos a la Sala de Salud Mental para Adolescentes del Hospital San Miguel Arcángel

La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, donó tres equipos médicos a la Sala de Salud Mental para Adolescentes del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA), por un valor de B/. 2,054.40, con el objetivo de fortalecer la atención que reciben los pacientes.

La donación incluye un carro de medicación unidosis y dos carros porta cuadrículas, destinados a mejorar la organización, el transporte y la administración de medicamentos.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció la entrega de los equipos para esta sala, inaugurada hace cuatro meses, que brinda atención psicológica y psiquiátrica a adolescentes.

Por su parte, la primera dama explicó que el equipo fue adquirido con fondos del Ministerio de la Presidencia, mediante la partida del proyecto Biocomunidad, como parte del mobiliario clínico solicitado por el hospital.

“Este equipo fortalece la atención que se les brinda a los pacientes de esta sala, y estamos en la disposición de ayudar en lo que se necesite”, expresó Cohen de Mulino.

El carro de medicación unidosis permite transportar y dispensar los fármacos preparados individualmente para cada paciente, mientras que los carros portan cuadrículas facilitan el traslado seguro y la organización de los medicamentos en las unidades de enfermería.

En la entrega también estuvieron presentes el director médico del Hospital San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia, y el coordinador de la Sala de Salud Mental, Daniel Alexis.