Presidente Mulino y Sinaproc hacen llamado a la calma tras movimiento telúrico

El presidente José Raúl Mulino hizo un llamado a la calma tras el movimiento telúrico percibido en gran parte del país y señaló que solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos correspondientes informar sobre sus efectos.

“No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, expresó el mandatario.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) pidió a la población mantener la serenidad, evitar la difusión de rumores y seguir las recomendaciones de seguridad. La entidad informó que mantiene labores de monitoreo y vigilancia y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.