Presidente Mulino y la primera dama entregan viviendas a familias afectadas por el terremoto en Los Santos

El presidente José Raúl Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, visitaron este martes 10 de noviembre a familias de La Colorada, en Los Santos, que recibieron nuevas viviendas tras perder sus hogares por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Conforme al reporte oficial, la entrega forma parte de un proyecto de 70 residencias financiadas mediante donaciones canalizadas por el Despacho de la Primera Dama, con apoyo de personas privadas de libertad en las labores de construcción.

Se detalló que entre las familias beneficiadas está la de Catherine Mitre, que desde ahora podrá contar con un nuevo techo. En tanto, la vivienda de Maximino Caballero y su esposa se encuentra en la etapa previa a la colocación del techo.

Cohen de Mulino explicó que una donación que inicialmente permitiría construir tres casas se amplió a seis, mediante la coordinación con el Ministerio de Gobierno y la participación de privados de libertad. También destacó el aporte de empresas privadas para ampliar la asistencia habitacional.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que unas 300 casas están en construcción formal. De estas, 30 están listas para entrega y se espera que otras 270 puedan ser ocupadas por las familias damnificadas la próxima semana.

El titular del Miviot agregó que otras 70 viviendas se desarrollan mediante donaciones empresariales en comunidades de Pesé, La Colorada y Veraguas, lo que eleva a 370 las casas en construcción o próximas a entregarse.

Durante la jornada, Mulino también recorrió el centro histórico de La Villa de Los Santos, donde inspeccionó los daños del terremoto en la Iglesia San Atanasio, el Museo de la Nacionalidad y la Casa Municipal. El mandatario prometió reconstruir estos inmuebles, aunque advirtió que los trabajos tomarán tiempo por las normas de conservación patrimonial.