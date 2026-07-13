Presidente Mulino viajará mañana a México

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará mañana, 14 de julio, a México atendiendo una invitación oficial de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el reporte emitido por el Ministerio de la Presidencia, “ambos sostendrán este miércoles una reunión de trabajo en el Palacio Nacional para abordar temas de la agenda bilateral, entre ellos el intercambio comercial, inversiones, agro, seguridad, aduanas y cooperación”.

El mandatario, quien viajará acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la relación entre México y Panamá, naciones entre las que existen importantes inversiones empresariales.

Se detalló que durante el encuentro Mulino-Sheinbaum se suscribirán nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

La agenda del presidente Mulino incluye un encuentro con 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios para acceder a otros mercados de la región.

En esta visita, Mulino también estará acompañado por el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); además de la Secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.