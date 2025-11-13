Nacionales

Presidente Mulino realizará gira mañana en Coclé

ML | El presidente José Raúl Mulino.
13 de noviembre de 2025

El presidente José Raúl Mulino anunció que realizará un recorrido mañana viernes, 14 de noviembre, en la provincia de Coclé, donde se reunirá con autoridades y miembros de la sociedad civil.

“Mañana viajaré a Coclé, para ver avances de obras en esa provincia. También acompañaré al director del Instituto de Mercadeo Agropecuario en una de sus ferias”, expresó.

Añadió que, además acompañará a la primera dama Maricel Cohen de Mulino en uno de sus programas. “También estaré con Maricel mi esposa, para darle seguimiento a la jornada de ‘Misión Patitas’, que lleva su despacho adelante y que ha impactado a más de 15 mil mascotas. Se llenan los cupos para esterilizar a perros y gatos”.

