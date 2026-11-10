Presidente Mulino promete reconstruir la iglesia y edificios históricos de La Villa

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el Gobierno reconstruirá los edificios históricos afectados por el terremoto del 9 de octubre en La Villa de Los Santos, aunque advirtió que los trabajos tomarán tiempo debido a las normas que deben cumplirse para preservar el patrimonio.

Durante su visita al distrito este 10 de noviembre, el mandatario anunció que recorrería la iglesia, la Casa de la Niña Anita y el Palacio de la Municipalidad para conocer personalmente las condiciones de estas estructuras.

”Pero les garantizo y les prometo que todo se va a reconstruir, va tomar su tiempito porque sobre todo aquí hay mucho patrimonio histórico que se tiene que preservar de acuerdo con ciertas reglas de construcción, pero de que se va a hacer se va a hacer, cuenten con eso”, expresó.

La conmemoración de los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá de España estuvo marcada este año por la ausencia de los tradicionales desfiles, debido a los daños ocasionados por el sismo en la región.

Mulino señaló que la fecha debía servir para reflexionar y agradecer por las vidas que se salvaron durante el terremoto, además de tener paciencia mientras avanzan los trabajos de recuperación.

Sobre los centros educativos afectados, indicó que el Ministerio de Educación mantiene las inspecciones y que espera que, para el inicio del próximo año escolar, estén dadas las condiciones para comenzar las labores correspondientes.