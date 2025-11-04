Presidente Mulino lidera conmemoración de los Símbolos Patrios

El presidente José Raúl Mulino encabezó este 4 de noviembre el acto oficial por el Día de los Símbolos Patrios en el Palacio de las Garzas, acompañado de la primera dama, Maricela de Mulino, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, además de otras autoridades del Estado.

Durante la ceremonia, la Asociación de Muchachas Guías de Panamá realizó el juramento a la Bandera, destacando la participación juvenil en la defensa y respeto de los valores nacionales.

El presidente entregó el Pabellón Nacional a la abanderada oficial de la fecha, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, en reconocimiento a su trayectoria profesional y servicio al país.

El acto concluyó con la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda Republicana, en honor a los emblemas que representan la identidad y la historia de la nación.

La ceremonia forma parte de los eventos oficiales programados del 3 al 5 de noviembre dentro del calendario de fiestas patrias.