Presidente Mulino instala Junta Directiva del Centro de Especialidades Agropecuarias

En el marco del compromiso del Gobierno Nacional con el sector agropecuario del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino encabezó ayer el acto oficial de instalación formal de la Junta Directiva del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP), iniciativa estratégica que impulsa su administración como proyecto insignia, orientada a fortalecer la formación del talento humano para el sector agroalimentario panameño.

El evento, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, se trata de la primera sesión formal del CEAGRO, que marca el cierre de un proceso de más de siete meses de gestiones técnicas, institucionales y legales que permitieron la creación de esta Asociación de Interés Público (AIP), concebida para articular al Estado, la academia y el sector productivo en torno a un modelo moderno de educación técnica superior agropecuaria.

El presidente Mulino sostuvo que la creación del CEAGRO, dirigida por una Junta Directiva técnica, “va por buen camino”, y responde a la necesidad de respaldar al agro nacional, fortaleciendo las tareas de formación agropecuaria que ya se realiza en Divisa, y creando las condiciones para que los jóvenes vean en el sector las oportunidades de crecimiento profesional, más allá de migrar hacia la ya congestionada ciudad, donde terminan optando por carreras igualmente saturadas, lo “cual es un error”.

“Este país necesita y con urgencia, una mayor diversidad de carreras técnicas, donde nos hemos quedado atrás con respecto a la región y las necesidades propias que tiene el país. Nos hace falta muchos técnicos en el sector agropecuario que le brinde al productor la sapiencia y la tecnicidad para poder desarrollar mejor sus cultivos. República Dominicana, con 40% menos territorios que Panamá y más del doble de población, produce el 88% de los alimentos que consume. Eso nos da una radiografía rápida de lo que estamos hablando”, señaló.

Igualmente mencionó que Panamá, comparado con los países de la región, ha quedado rezagada, por lo que hay que mirar hacia la juventud para que se vincule al agro y se haga un trabajo coordinado, como lo representa CEAGRO, para que este sector pueda alcanzar su potencial y ser un motor en la generación de empleos.

“Este instituto, CEAGRO AIP, lo agregamos a una lista de cosas que quiero heredarle a este país para mejorarlo y cumplir una promesa de tener al agro cerca de mi gobierno, y lo he demostrado con hechos, con el arroz, el maíz, la carne, la leche grado C, ahora con la cebolla recientemente. El sector agropecuario no puede andar mendigando y trancando carretera o tirando los tractores a la calle para que un gobierno los voltee a ver. Primero, ellos son igualmente panameños; y segundo, ellos están produciendo”, resaltó.

Durante la reunión, la Junta Directiva designó formalmente a la doctora Inés Sittón Candanedo como directora encargada de CEAGRO-AIP. La doctora Sittón cuenta con trayectoria en gestión pública y académica, transformación institucional y modernización de programas formativos, y asumió la responsabilidad de liderar la puesta en marcha operativa y administrativa del centro.

Asimismo, la Junta Directiva aprobó, entre otras cosas, los estatutos de la asociación, autorizó la apertura de la cuenta bancaria institucional y otorgó las facultades administrativas necesarias para iniciar los procesos de organización interna, contratación de personal administrativo y docente, y preparación del inicio de operaciones.

En la reunión, el asesor presidencial Oscar Osorio rindió un informe que abordó desde la creación del CEAGRO AIP, su constitución y registro, hasta los objetivos que se persigue con la institución que busca en un principio preparar a 100 jóvenes becados en la Ciudad del Saber, con un modelo educativo que, además de la teoría (40%), prioriza la práctica (60%), la cual se realizaría en el sector privado.

“Se va a traer profesores de varias partes del mundo, también se analiza las posibilidades de crear ramales (del CEAGRO AIP) para Chiriquí y Darién. Nos hemos reunido (en el proceso de creación del CEAGRO) con más de 90 empresas, el sector privado está demandando técnicos, `para elevar la productividad del sector agropecuario, con alianzas estratégicas”, destacó Osorio.

Detalló que la Junta directiva del CEAGRO AIP, la conforman 5 empresas del sector privado y 4 del sector Estado. La idea es formar los primeros 100 jóvenes que iniciarán en abril, para tener todos los años jóvenes profesionales que se incorporen a trabajar al sector privado, fundamentalmente, o que quieran continuar estudios. Los jóvenes serán seleccionados y ya existe más de 450 preinscritos de todos los colegios agropecuarios del país y de algunos colegios de bachiller en ciencias.

Con relación al pensum académico, Osorio explicó que el análisis realizado indica que se necesitan técnicos tanto en agricultura como pecuario, pero no se ha dejado por fuera agroindustria, mecanización agrícola, gestión de empresas y manejo de tecnología aplicada, como el uso de drones, sensorización y temas relacionados al emprendimiento o la logística agropecuaria, donde Panamá es un modelo de logística internacional.

CEAGRO-AIP tendrá su sede en la Ciudad del Saber y ofrecerá programas técnicos de dos años de duración con especialidades agropecuarias, orientados a una formación práctica y pertinente, alineada a las demandas del sector productivo. Su objetivo es facilitar la inserción laboral de los egresados en el sector privado y, a la vez, servir como plataforma para la continuidad de estudios superiores.

La instalación de la Junta Directiva en el Palacio de las Garzas subraya el carácter prioritario de CEAGRO-AIP dentro de la agenda gubernamental del presidente Mulino, y ratifica el compromiso del Ejecutivo con la modernización del agro panameño a través de la educación técnica, la innovación y el desarrollo de capacidades.

En la sesión participaron, además, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares; el secretario Nacional de Senacyt, Dr. Eduardo Ortega-Barría; el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel; representantes de la Secretaría de Metas del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Educación (MEDUCA), entre otros.