Presidente Mulino inaugura la restauración de la casa museo de Belisario Porras en Las Tablas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este viernes en Las Tablas, provincia de Los Santos, la Casa Museo El Pausílipo, antigua residencia de campo del tres veces mandatario Belisario Porras.

Conforme al reporte oficial, la obra recibió una inversión de B/.279,564.76 y tras ocho meses de trabajos de restauración y conservación se recuperó “el esplendor de El Pausílipo”.

Se detalló que “el rescate de este sitio histórico también impulsó la resocialización y reinserción laboral de 25 personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Las Tablas, quienes trabajaron en su recuperación”.

El presidente llegó acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; ministros y viceministros de Estado, diputados y autoridades locales.

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, hizo entrega solemne de las Actas de Consejo de Gabinete del mandato del presidente Porras (1920 y 1923) a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, para su tratamiento y restauración.

“Estoy seguro de que Belisario Porras no pensó en la inmortalidad, pero es un inmortal de la Patria”, expresó Mulino, reconociendo la visión que tuvo Porras en su tiempo para construir la institucionalidad y las obras que le valieron ser llamado “Arquitecto de la Nación”, sostuvo el mandatario.

Acode con la presidencia, las labores realizadas en este inmueble incluyeron la implementación de medidas de seguridad, como la construcción de una cerca perimetral; la restauración completa de las estructuras de madera; el reemplazo de la cubierta del cielo raso; la rehabilitación de columnas y vigas; y el reemplazo de la baranda perimetral y del machimbrado interior.

Asimismo, se recuperó la sala del consejo, donde el entonces presidente Porras se reunía con sus ministros de Estado.

Además, se intervino la museografía, que consistió en el diseño y la organización de la presentación de las exposiciones y sus contenidos dentro del museo.

Este inmueble, de planta rectangular y portal perimetral, es considerado uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura campestre del siglo XIX en Panamá. Su nombre proviene del término en griego antiguo, Pausílipo, que significa “donde el dolor cesa”, y hace referencia a una famosa colina ubicada en las afueras de Nápoles, en Italia.