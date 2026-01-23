Presidente Mulino confirma el regreso de marino panameño detenido en Venezuela

El presidente José Raúl Mulino compartió una imagen del marino panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba tras su liberación en Venezuela, anunciando así su retorno al país.

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. ¡Adelante!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Peñalba, oriundo de Veraguas, se encontraba detenido en el país sudamericano luego de que el barco Guaiquerí N35, en el que fungía como encargado de mantenimiento, fuera interceptado en junio del año pasado por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en aguas de su zona económica.