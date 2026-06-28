Presidente Mulino agradece a rescatistas panameños que participan en labores de búsqueda en Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este domingo una videollamada con el equipo panameño que participa en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio. Durante la conversación, expresó su reconocimiento al personal desplegado y les deseó un retorno seguro al país.

“Me siento muy orgulloso de todos y cada uno de ustedes, así como de la inmensa mayoría del pueblo panameño que ha contribuido, cada quien en lo que puede y como puede, para hacer llegar estas toneladas de carga, insumos y abastecimiento de todo tipo que se están movilizando poco a poco, hacia los puntos de acopio en Venezuela”, manifestó el mandatario.

Mulino también pidió a los rescatistas extremar las medidas de seguridad durante la misión. “Cuídense mucho. La Patria los necesita de vuelta sanos y salvos, al igual que a los perros de rescate. Panamá está muy dignamente representada por ustedes, y todos los panameños nos sentimos altamente orgullosos de un equipo tan profesional en esta materia. ¡Gracias!”, expresó.

La llamada se realizó mientras el presidente y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, inspeccionaban en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, en Panamá Pacífico, el embalaje de más de 200 toneladas de ayuda humanitaria donadas por ciudadanos panameños y venezolanos residentes en el país. Las autoridades informaron que ya han partido dos vuelos con insumos hacia Venezuela y que continúan organizando el resto de las donaciones para su traslado.

De acuerdo con la información oficial, la misión panameña está integrada por 61 rescatistas y cuatro perros de búsqueda, que trabajan junto a equipos internacionales en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

Además, Mulino anunció que instruyó la elaboración de un inventario de ayuda humanitaria para responder a futuras emergencias dentro o fuera del país. Por su parte, la primera dama explicó que la asistencia se enviará por etapas. “Estamos trabajando para ustedes. Primero enviaremos todo lo que se necesita para las labores de búsqueda y rescate, esa es la primera etapa. Ya se mandaron toldas, medicamentos, picos, palas, todo lo que se pueda usar. Una vez termine la búsqueda y rescate, vamos con la ayuda humanitaria”, declaró.