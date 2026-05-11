Presidente de la Asamblea y diputados en intercambio sobre seguridad hemisférica en EE.UU.

El embajador Kevin Cabrera recibió a una delegación panameña que participará en un programa del International Visitor Leadership Program (IVLP) enfocado en seguridad hemisférica y Estado de derecho.

Según el reporte de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la delegación estuvo integrada por el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Jorge Herrera; el director general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega; y los diputados Roberto Zúñiga, Yamireliz Chong, Manuel Cohen, Tuto Palacios, Janine Prado y Ariana Marisin Coba Martinez.

También participó el asesor del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, Carlos Eduardo Antúnez Morales.

De acuerdo con la información difundida, la visita busca fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Panamá en temas relacionados con la protección de infraestructura crítica y la lucha contra el crimen organizado.

Según lo informado, el programa abordará temas vinculados con seguridad hemisférica y fortalecimiento del Estado de derecho.