Presidente de Israel advierte desde Panamá sobre alcance global de Irán en reunión con Mulino

El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió este 6 de mayo desde Panamá sobre la expansión de la influencia iraní a nivel global, durante su encuentro con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas.

“El régimen terrorista de Irán y sus apoderados se extienden mucho más allá del Medio Oriente. América Latina ha sentido el largo brazo del terror iraní. En Panamá, Hezbolá asesinó a 20 civiles inocentes en un horrendo ataque terrorista en 1994. La comunidad internacional no puede hacer la vista gorda ante el caos que el régimen iraní propaga por todo el mundo”, detalla el reporte oficial.

Tras la ceremonia oficial de bienvenida, ambos mandatarios sostuvieron una reunión privada y luego un encuentro bilateral ampliado, en el que abordaron el fortalecimiento de la relación estratégica y la cooperación en áreas como tecnología, innovación, gestión del agua, salud, comercio, agricultura y seguridad.

Durante su intervención, Herzog destacó el carácter histórico de su visita. “Es un gran honor para mí estar hoy aquí, como el primer Presidente del Estado de Israel en visitar Panamá. Quiero agradecerle, señor Presidente, por la cálida y cordial bienvenida a su hermoso país”, dijo.

El mandatario israelí también resaltó el respaldo histórico de Panamá a Israel: “Nunca olvidaremos cómo Panamá estuvo junto al pueblo judío en los albores de nuestro Estado, apoyando la histórica resolución sobre el establecimiento de Israel y formalizando relaciones pocas semanas después de nuestra independencia”.

Asimismo, subrayó la importancia de la libertad de navegación y los riesgos actuales. “Los intentos de Irán y sus apoderados de amenazar, bloquear o perturbar la libertad de navegación en aguas internacionales, que han incluido la incautación de embarcaciones panameñas, ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de todo el mundo”.

Herzog también valoró el clima social del país. “En un momento en que el antisemitismo ha aumentado de forma tan dramática en todo el mundo, Panamá da ejemplo y sigue siendo en gran medida un santuario de tolerancia y respeto mutuo para el pueblo de la Biblia”, resaltó.

Por su parte, Mulino calificó la visita como un hecho histórico en la relación bilateral. “Recibo al presidente Herzog con gran alegría y calidez en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno. Esta visita marca, sin duda, un hito histórico en las relaciones entre Israel y Panamá — siendo la primera visita del presidente Herzog a América Latina como Presidente y la primera visita oficial de un Jefe de Estado israelí a nuestro país, Panamá”.

El mandatario panameño enfatizó el valor del encuentro. “Este encuentro representa mucho más que un acto ceremonial; es la reafirmación y renovación de una sólida relación entre nuestras dos naciones, construida sobre la confianza, el respeto mutuo y la cooperación que se ha fortalecido en diversas áreas durante más de siete décadas”.