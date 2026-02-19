Presidenta de la CSJ anuncia permanencia para funcionarios interinos con más de dos años de servicio

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, dirigió un mensaje a los funcionarios del Órgano Judicial en el que anunció la firma del Acuerdo N.° 69 de 2026, mediante el cual se reconoce con carácter permanente a servidores judiciales que han ejercido cargos de sueldo fijo en condición de interinidad durante dos años o más.

El acuerdo, firmado el pasado 12 de febrero, representa un paso significativo para quienes, durante años, han desempeñado funciones de manera continua bajo condiciones de incertidumbre laboral, asumiendo cargas exigentes con profesionalismo y compromiso.

“Con la firma del acuerdo número 69 de 2026, el pleno reconoce con carácter permanente a aquellos servidores judiciales que han ejercido de manera interina y por dos años o más un cargo de sueldo fijo dentro del Órgano Judicial. Respetar ese derecho es fortalecer la institución, es enviar un mensaje claro de que el crecimiento profesional es posible cuando se trabaja con responsabilidad y vocación”, expresó la magistrada presidenta.

Añadió que esta decisión “es decirles a nuestros funcionarios que la experiencia cuenta, que la constancia importa y que el servicio honesto tiene valor. Hacerle justicia a quienes durante años han permanecido en condición de interinidad, desempeñando sus funciones con dedicación y empeño, no es solo una decisión administrativa; es un acto de coherencia, de institucionalidad y de humanidad”.

Chen Stanziola subrayó que detrás de cada servidor judicial hay una historia, una familia y un proyecto de vida que merece respeto, por lo que enfatizó que el acuerdo constituye “un reconocimiento sincero por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia al esfuerzo, al compromiso, al trabajo constante y a la responsabilidad con que los servidores judiciales cumplen su misión”.

Asimismo, destacó que este mensaje es también un llamado a la responsabilidad hacia el futuro. “Ustedes son el soporte del sistema de justicia, son quienes garantizan que los procesos avancen”, afirmó, resaltando que la labor de los funcionarios es fundamental para el servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía.

En su intervención, la magistrada presidenta hizo además una reflexión dirigida a jueces y magistrados de la República, señalando que la imparcialidad y la independencia judicial son pilares esenciales del Estado de derecho. Indicó que sin ellas no es posible la justicia ni una democracia sólida, pero advirtió que esa independencia no debe interpretarse como lejanía frente a la realidad institucional y social del país.

Sostuvo que la nación espera decisiones justas y responsables, adoptadas con rigor jurídico y plenamente sometidas a la Constitución Política de la República de Panamá y a la ley, garantizando siempre la igualdad de condiciones para todos, sin privilegios ni exclusiones de ningún tipo.

Finalmente, reiteró a la ciudadanía el compromiso indeclinable del Órgano Judicial con una justicia independiente, imparcial y garante de los derechos fundamentales, asegurando que se continuará trabajando en el fortalecimiento institucional, tanto desde adentro como hacia afuera, y en la apertura de concursos transparentes como parte de un proceso permanente de autorreforma orientado a la protección de los derechos fundamentales.