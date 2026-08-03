Potabilizadora de Mendoza se encuentra fuera de operaciones

La planta potabilizadora de Mendoza, ubicada en el distrito de La Chorrera, administrada y operada por el Canal de Panamá, se encuentra fuera de operaciones debido a una incidencia reportada durante la mañana de este lunes 3 de agosto.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la situación genera afectaciones en el suministro de agua potable para varios sectores de la provincia de Panamá Oeste.

Entre las áreas afectadas se encuentran Juan D. Arosemena, Vista Alegre en Arraiján y distintos puntos de La Chorrera hasta el sector de La Pesa.

Las autoridades indicaron que se mantienen las labores correspondientes para atender la incidencia y restablecer el funcionamiento de la planta.