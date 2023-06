Positividad de Covid-19 supera el 10% y deja cinco muertos en una semana

El aumento de los casos positivos por el virus SARS-CoV-2 preocupa a las autoridades de Salud. El ministro de la cartera Luis Francisco Sucre detalló que el último informe mostró cinco personas fallecidas por Covid-19.

“Ha aumentado mucho la positividad. El último reporte nos dice que tenemos una positividad por encima del 10%, meses atrás estábamos entre el 2% a 3%. Tenemos a nuestro equipo dándole seguimiento y es importante recalcar que la semana pasada se reportaron cinco fallecidos por Covid-19, esto nos pone una alerta”, recalcó Sucre.

El ministro reiteró que lo importante es vacunarse, aunque la vacuna no va a evitar al 100% el contagio, sí evitará las complicaciones y el desarrollo de una enfermedad grave. Además de recalcar la necesidad del uso de la mascarilla en las instalaciones de salud.

“La población aprendió de autocuidado. No estamos en un momento tan crítico como en la pandemia con la cantidad de casos y la madurez de la misma población y el sistema de salud nos da un poco de tranquilidad y de libertad de que cada quien maneje su seguridad; no así, en las instalaciones de salud, donde sí mantenemos la obligatoriedad del usar mascarilla, precisamente por la característica de la enfermedad, que se transmite por vía respiratoria. ¿Quiénes van a las instalaciones de salud? Personas que estamos enfermas, por eso, para evitar que los que van con enfermedades respiratorias no se la transmitan a otras personas, lo ideal es que en las instalaciones de salud se mantenga de carácter obligatorio la mascarilla”, afirmó el jefe de la cartera de Salud.

En cuanto a la posibilidad de ampliar la obligatoriedad de la mascarilla a otros lugares, Sucre detalló cuales son las recomendaciones del ministerio de Salud. “Recomendamos a todo el que tenga sintomatología respiratoria, aunque sea un simple resfriado, usar mascarilla, porque nos estamos corriendo el riesgo de contagiar a otras personas. Eviten visitar a personas mayores, sobre todo si no están vacunados, pero además, aunque en los medios de transporte no es obligatorio, a veces vamos sentados o parados uno muy cerca del otro, entonces lo ideal es usar mascarilla, igual cuando estamos en eventos donde hay aglomeraciones, para evitar contagiar o contagiarnos”, manifestó.