Policía Nacional rescata ave silvestre en La Chorrera

Un ejemplar de Tapacaminos de Carolina fue rescatado por unidades de la Policía Nacional en el distrito de La Chorrera, luego de ser localizado en mal estado físico.

Tras la verificación del estado del animal, las autoridades coordinaron su traslado a la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre del Parque Nacional Camino de Cruces, donde recibirá atención médica y los cuidados necesarios para su rehabilitación.

La Policía Nacional reiteró que en casos de hallazgo o afectación de animales silvestres, la ciudadanía debe notificar a las autoridades para evitar daños o manipulación inadecuada.