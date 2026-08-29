Policía Nacional reporta 277 aprehensiones y 86 allanamientos en las últimas 24 horas

La Policía Nacional (PN) reportó 277 personas aprehendidas durante las últimas 24 horas como parte de los operativos realizados a nivel nacional.

Del total de aprehensiones, 133 correspondieron a personas requeridas por oficio, 126 por faltas administrativas, 12 en flagrancia, cinco por casos relacionados con microtráfico y una por narcotráfico.

Durante el mismo periodo se realizaron 86 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público. En estas acciones fueron decomisados 150 paquetes con presunta droga, dos armas de fuego, 54 municiones y cuatro proveedores. También se incautaron B/.60 en efectivo y se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 925 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las principales sanciones figuran 263 por exceso de velocidad, 40 por luces inadecuadas, 13 por licencias vencidas y 12 por embriaguez comprobada.

Además, 50 vehículos fueron removidos mediante grúa durante el periodo reportado.