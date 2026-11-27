Un total de 139 personas fueron aprehendidas a nivel nacional en las últimas 24 horas, como resultado de los operativos desarrollados por la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe policial, 94 personas fueron aprehendidas mediante oficio, 35 por faltas administrativas, ocho en flagrancia y dos por delitos relacionados con microtráfico.

Durante estas acciones también se llevaron a cabo 62 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de tres armas de fuego, 124 municiones y tres proveedores. Además, las autoridades lograron recuperar dos vehículos.

Más de mil infracciones de tránsito

En materia de seguridad vial, las autoridades colocaron 1,291 boletas por diversas infracciones de tránsito.

Entre las faltas más recurrentes figuran 246 sanciones por exceso de velocidad, 77 por mantener luces no adecuadas, 14 por hablar por teléfono celular mientras se conducía, nueve por embriaguez comprobada y 23 por mantener la licencia de conducir vencida.

Asimismo, un total de 69 vehículos fueron remolcados en grúa por diferentes causas.

Balance de accidentes de tránsito

Durante las últimas 24 horas se reportaron 125 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 24 personas lesionadas y una víctima fatal.