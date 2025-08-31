Policía Nacional aprehende a 160 personas e incauta más de 11 mil balboas en 24 horas

La Policía Nacional reportó la aprehensión de 160 personas en las últimas 24 horas como parte del Plan Firmeza. De este total, 97 fueron por oficio, 42 por faltas administrativas, 14 en flagrancia, tres por microtráfico y cuatro vinculadas a narcotráfico.

Durante las operaciones se realizaron 18 diligencias de allanamiento que permitieron el decomiso de B/. 11,372.20 en efectivo, cinco armas de fuego con ocho municiones, así como 16 envoltorios y varios sobrecitos de marihuana. En los operativos también se recuperaron tres vehículos que mantenían denuncia por hurto.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 1,143 infracciones, entre ellas 152 por exceso de velocidad, 60 por luces no adecuadas, 18 por licencia vencida, 10 por uso del celular al conducir y 17 por embriaguez comprobada. Además, 48 autos fueron remolcados y se registraron 130 accidentes de tránsito, con un saldo de 39 personas lesionadas y dos fallecidas por atropello en las provincias de Chiriquí y Panamá.