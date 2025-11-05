Policía Nacional aplica más de 900 boletas en 24 horas

La Policía Nacional a través de sus unidades de tránsito y en el marco del operativo Plan Firmeza, reportó la colocación de 925 boletas en las últimas 24 horas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito.

Entre las principales infracciones detectadas se registraron 115 sanciones por exceder los límites de velocidad, 70 por circular con luces inadecuadas y 10 por conducir en estado de embriaguez comprobada.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas viales para prevenir accidentes y proteger la vida en las carreteras del país.