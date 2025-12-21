Policía Nacional aclara incidente con diputado de Darién en Pacora

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aclaró los hechos relacionados con un incidente ocurrido en un punto de control vehicular ubicado en la entrada del corregimiento de Las Garzas de Pacora, donde aseguraron que un vehículo, sin placa visible, evadió la verificación policial.

De acuerdo con la institución, el vehículo tipo pickup, color negro y procedente de la provincia de Darién, no atendió el llamado de las unidades policiales, lo que activó los protocolos de seguridad y una persecución preventiva. Durante el seguimiento, a la altura de la entrada de San Juan de Pacora, se efectuó un disparo al aire como advertencia, conforme a los procedimientos establecidos.

El comunicado detalla que el automóvil recorrió aproximadamente 3.5 kilómetros tras evadir el puesto de control, hasta que fue detenido mediante un bloqueo policial. Durante la inspección visual, los agentes observaron varios bultos en la parte trasera del vehículo y señalaron que, inicialmente, los ocupantes no descendían los vidrios.

Posteriormente, el conductor se identificó como responsable de un vehículo propiedad del diputado Issac Mosquera, de la provincia de Darién, quien también se identificó ante las autoridades. Al ser consultado sobre la ausencia de la placa, el conductor indicó que esta había sido retirada para evitar un presunto hurto.

Según la Policía Nacional, tras realizar las coordinaciones correspondientes con las autoridades competentes y no registrarse novedades adicionales, se permitió que el vehículo continuara su trayecto.