Policía frustra intento de robo a una residencia en Colón

Este jueves, tres hombres fueron aprehendidos por unidades de la Policía Nacional luego de un presunto intento de robo a una residencia ubicada en la calle 11 de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

Según el informe policial, los uniformados respondieron a una alerta que advertía sobre la presencia de varios sujetos dentro de una vivienda. Al llegar al lugar, sorprendieron a los sospechosos cuando intentaban escapar por la parte trasera del inmueble.

Los agentes iniciaron una persecución que culminó con la captura de los tres hombres, de 18, 25 y 31 años. Durante el operativo también fue decomisada un arma de fuego.

Los aprehendidos, junto con el arma y los demás indicios recopilados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondiente, informaron de la Policía.