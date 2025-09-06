Policía detiene a personas con oficios de captura en el Metro de Panamá

Uniformados de la Unidad Policial del Metro de la Policía Nacional aprehendieron a tres ciudadanos, quienes al ser verificados mediante el Sistema de Verificación Ciudadana, mantienen oficios de captura por los delitos contra el pudor y la libertad sexual, robo a mano armada y extorsión.

Estas aprehensiones se dieron en las estaciones 5 de Mayo, la línea 2 en San Miguelito y Albrook.

En la semana del 1 de septiembre a la fecha, la Unidad Policial del Metro ha logrado la aprehensión de 39 personas por diversos delitos, quienes han sido puestas a órdenes de las autoridades correspondientes.