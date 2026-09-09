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Policía busca a cuatro personas requeridas por delincuencia organizada, blanqueo y corrupción

Policía busca a cuatro personas requeridas por delincuencia organizada, blanqueo y corrupción
ML | Ficha de los requeridos.
Redacción Web
09 de septiembre de 2026

La Policía Nacional solicitó este miércoles la colaboración de la ciudadanía para ubicar y aprehender a cuatro personas requeridas por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.

La entidad pidió que cualquier información que permita conocer el paradero de estas personas sea proporcionada de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 o 511-9081.

La Policía reiteró que la información ciudadana puede contribuir a la ubicación de los requeridos y al desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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