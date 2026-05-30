Policía aprehende a 187 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en el marco del Plan Firmeza, aprehendió a 187 personas durante las últimas 24 horas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, 120 de las aprehensiones correspondieron a personas requeridas por oficio, 40 por faltas administrativas, 13 fueron sorprendidas en flagrancia y tres por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

Como parte de las acciones de seguridad, las unidades policiales llevaron a cabo 78 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de 11 armas de fuego, 71 municiones, seis proveedores, 22 paquetes de presunta droga y B/. 3,230.00 en efectivo. Asimismo, se recuperaron dos vehículos con denuncia de robo y se incautó otro automóvil.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 1,184 boletas por diversas infracciones. Entre las más frecuentes destacan 254 por exceso de velocidad, 76 por luces no adecuadas, 19 por licencia vencida, 16 por el uso del teléfono celular al conducir y 10 por embriaguez comprobada.

Además, un total de 75 vehículos fueron removidos de circulación mediante el servicio de grúas.

La Policía Nacional señaló que estos resultados forman parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas de convivencia y tránsito en el país.