Playita Las Garzas supera los 500 mil visitantes y genera $5 millones para la economía local

Más de 500 mil personas han visitado la Playita Las Garzas desde su apertura en el Casco Antiguo, generando ingresos estimados en 5 millones de dólares para la economía local, según datos oficiales.

De acuerdo con las autoridades, los resultados positivos reflejan el impacto de la iniciativa desarrollada por la Autoridad de Turismo de Panamá, la Alcaldía de Panamá y el Despacho de la Primera Dama, que impulsaron el turismo y la economía local.

La Autoridad de Turismo destacó que la apertura de la playita forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la experiencia turística en la capital y dinamizar la economía mediante la recuperación de espacios públicos.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, Playa Las Garzas podría aportar cerca de 25 millones de dólares adicionales al año, impulsando que turistas nacionales y extranjeros prolonguen su estadía en Panamá, aumentando así la ocupación hotelera, el consumo y la generación de empleos.

Las autoridades consideran que este tipo de proyectos convierten a la ciudad en un destino más atractivo, moderno y accesible para visitantes y residentes.

Playa Las Garzas integra un plan más amplio que contempla la apertura de siete playas urbanas en la ciudad capital, como parte de una estrategia de reactivación turística y recuperación de áreas públicas.

El proyecto fue desarrollado mediante un esfuerzo interinstitucional liderado por la Alcaldía de Panamá, con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá, el Despacho de la Primera Dama, Mi Cultura y autoridades locales.