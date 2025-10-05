Planta potabilizadora de Soná reduce producción al 30%

La planta potabilizadora de Soná, en Veraguas, redujo su producción al 30% debido a una incidencia registrada en el canal de entrada de la toma de agua cruda, ocasionada por la crecida del río, informó el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Como consecuencia, el suministro de agua será irregular en las comunidades de San José, Paraíso, Siglo XXI y el área Central, por lo que las autoridades del Idaan instan a la población a hacer uso responsable del recurso mientras se normaliza la situación.

El Idaan detalló que mantiene seguimiento a la planta y trabaja para reestablecer el servicio de manera plena lo antes posible.