Planta potabilizadora de Miraflores suspende operaciones por falla eléctrica

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que la planta potabilizadora de Miraflores suspendió temporalmente sus operaciones debido a un daño eléctrico.Explicaron que 'un equipo técnico ya se encuentra trabajando con dedicación para solucionar la situación y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible'. Estiman que las operaciones podrían reanudarse a partir de las 6:00 a.m. del 25 de abril. Destacaron que 'lamentan los inconvenientes que esto pueda causar' y agradecieron 'la comprensión y paciencia'.