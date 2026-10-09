Planta potabilizadora de Chilibre opera al 100% y el suministro de agua se recupera

La planta potabilizadora de Chilibre opera al 100% de su capacidad y el suministro de agua potable se recupera progresivamente, informó el director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González.

El funcionario también confirmó la recuperación de la mayoría de las plantas potabilizadoras del interior del país, luego de las afectaciones registradas tras el sismo de este viernes 9 de octubre.

El Idaan mantendrá el monitoreo de los sistemas de producción y distribución de agua a nivel nacional para verificar su funcionamiento y dar seguimiento a la recuperación del servicio.