Plan Firmeza deja 159 personas capturadas y 97 accidentes de tránsito en las últimas horas

Un total de 159 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como parte de las acciones del Plan Firmeza, según informó la Policía Nacional, que también reportó el desarrollo de 75 diligencias de allanamiento y la recuperación de tres vehículos.

De acuerdo con el informe policial, de las personas aprehendidas, 113 fueron por oficio, 31 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, tres municiones, B/. 2,247.50 en efectivo, nueve bolsitas con hierba seca, 10 bolsitas con polvo blanco y 85 carrizos con polvo blanco, además de otras sustancias.

En materia de tránsito, la Policía Nacional informó que se impusieron 1,190 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito. De estas, 244 correspondieron a conductores que excedieron los límites de velocidad, 53 a vehículos con luces inadecuadas y siete por embriaguez comprobada. Asimismo, 57 vehículos fueron removidos con grúa.

El reporte también da cuenta de 97 accidentes de tránsito registrados en todo el país, que dejaron un saldo de 19 personas lesionadas.

La institución reiteró que estas acciones forman parte de los operativos de seguridad y vigilancia que se desarrollan a nivel nacional en el marco del Plan Firmeza.