Plan Firmeza: 90 capturados por oficio y 14 conductores sancionados por embriaguez

Como parte de las acciones desarrolladas bajo el Plan Firmeza durante las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 140 personas en diferentes operativos realizados a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte oficial, 90 de las capturas correspondieron a personas requeridas por oficio, mientras que 34 fueron detenidas por faltas administrativas, 11 en flagrancia y cinco por delitos relacionados con microtráfico.

Durante las intervenciones policiales también se efectuaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de tres armas de fuego, 13 municiones, un proveedor, dinero en efectivo y diversas sustancias ilícitas, entre ellas 18 sobres con hierba seca, 21 carrizos con polvo blanco y 48 fragmentos sólidos.

Asimismo, las autoridades lograron recuperar tres vehículos que mantenían reportes pendientes.

En materia de tránsito, se colocaron 959 boletas por diversas infracciones. Entre las más recurrentes destacan 260 por exceso de velocidad, 33 por luces no adecuadas, 11 por licencia vencida y 11 por el uso del teléfono celular mientras se conduce.

El informe también señala que 14 conductores fueron sancionados por embriaguez comprobada, una de las conductas de mayor riesgo en las vías del país. Además, 65 vehículos fueron removidos mediante grúas por incumplir las disposiciones de tránsito.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos forman parte de las estrategias permanentes para fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y promover una conducción responsable en las carreteras.