Un total de 175 personas fueron aprehendidas durante las últimas 24 horas en distintos operativos realizados a nivel nacional, como parte del Plan Firmeza. Además, se decomisaron 136 paquetes de droga y se recuperó un vehículo.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional, de las personas aprehendidas, 124 eran requeridas mediante oficio, 28 por faltas administrativas, 17 fueron capturadas en flagrancia y seis por microtráfico.

Durante este periodo también se realizaron 64 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron cuatro armas de fuego, 19 municiones, cuatro proveedores y B/.200.00 en efectivo, además de los 136 paquetes de droga y otras sustancias ilícitas.

En materia de tránsito, se colocaron 1,596 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De estas, 251 fueron por exceso de velocidad, 91 por luces inadecuadas y 11 por embriaguez comprobada. Asimismo, 98 vehículos fueron removidos con grúa.

Por otro lado, se registraron 131 accidentes de tránsito en todo el país, que dejaron un saldo de 29 personas lesionadas.