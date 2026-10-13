Piden a pacientes crónicos mantener sus tratamientos tras el sismo

Las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes y trastornos tiroideos, deben mantener sus tratamientos médicos pese a las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre, exhortó el Ministerio de Salud (Minsa).

La institución informó que implementará facilidades para que los pacientes afectados puedan recuperar sus medicamentos y evitar complicaciones de salud.

Humberto Vanegas, médico general de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud, explicó que las regiones de salud afectadas recibieron instrucciones para facilitar el acceso a los medicamentos de quienes perdieron sus recetas o no pudieron obtener sus tratamientos debido a la emergencia.

El especialista advirtió que suspender la medicación puede provocar descompensaciones y agravar el estado de salud de las personas con enfermedades crónicas, por lo que recomendó mantener la calma y buscar orientación médica.

Para los pacientes con movilidad limitada, el Minsa contempla que familiares u otras personas autorizadas por la instalación de salud puedan retirar los medicamentos, previa validación de cada caso. También dispone de herramientas de telemedicina para apoyar la atención de quienes tienen dificultades para trasladarse.

Vanegas alertó, además, sobre los riesgos de la automedicación y del consumo de medicamentos recetados a otras personas, ya que podrían no ser adecuados para el paciente o tener una dosis incorrecta.