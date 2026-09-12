Pescadores de Mariato denuncian presunto ataque

Un grupo de pescadores de Playa Malena, en Mariato, Veraguas, denunció haber sido víctima de un presunto ataque en altamar, luego de que dos lanchas con 14 personas a bordo se acercaran y los persiguieran mientras realizaban sus labores de pesca.

Uno de los pescadores relató que en una de las embarcaciones viajaban ocho personas y en la otra seis. Según su testimonio, los ocupantes los siguieron durante varios kilómetros y, al acercarse, algunos habrían intentado subir a su lancha portando machetes, mientras también eran amenazados con armas de fuego.

El pescador contó que, ante el temor de ser abordados, aceleró el motor de la embarcación y realizó maniobras para evitar que los sujetos pudieran alcanzarlos. Tras lo ocurrido, los afectados acudieron ante las autoridades judiciales para presentar la denuncia correspondiente.

La situación generó un pronunciamiento de la Alcaldía de Mariato, que rechazó los hechos de violencia registrados el 11 de septiembre y recordó que la pesca representa una fuente importante de trabajo y sustento para numerosas familias del distrito.

La Alcaldía hizo un llamado a mantener la calma, actuar con respeto y recurrir al diálogo ante cualquier diferencia. Asimismo, señaló que confía en que las autoridades correspondientes atenderán e investigarán lo sucedido.