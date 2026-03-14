Personal del Minsa atiende a más de 860 personas en Panamá Oeste

La Región de Salud de Panamá Oeste, realizó una gira de atención integral en la comunidad de Valle del Sol, distrito de Arraiján, donde más de 860 personas fueron atendidas, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

El director regional, Dr. Jorge Melo, explicó que durante la jornada se ofrecieron diversos servicios, entre ellos: 129 evaluaciones de peso, talla y orientación nutricional; 216 atenciones en trabajo social; 240 actividades odontológicas; 435 consultas de medicina general; 686 recetas médicas emitidas; 2,028 medicamentos despachados y la entrega de 144 libras de crema nutricional, además de vacunación dirigida a niños y adultos”.

De acuerdo a Melo el personal de salud efectuó 84 tomas de presión arterial y pruebas de glicemia capilar, con el objetivo de detectar factores de riesgo.

En el área de salud sexual y reproductiva, con apoyo del personal médico y de enfermería el director expresó que se llevaron a cabo 26 colocaciones de implantes subdérmicos, brindando a la población orientación sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos.

En tanto el Minsa señaló que durante la actividad se desarrollaron orientaciones de promoción de la salud, enfocadas en la prevención de enfermedades y la adopción de estilos de vida saludables.