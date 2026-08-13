Persecución en Río Abajo termina con tres aprehendidos y un vehículo robado recuperado

Una persecución policial terminó con la recuperación de un vehículo reportado como robado y la aprehensión de tres personas, entre ellas dos menores de edad, en el sector de Río Abajo, en la ciudad de Panamá, informó la Policía Nacional.

El hecho se registró luego de que unidades policiales ubicaran, durante un recorrido preventivo por la vía principal de Vía España, un automóvil tipo sedán que mantenía un reporte activo por robo a mano armada, ocurrido previamente en Don Bosco.

Al notar la presencia de los uniformados, los ocupantes del vehículo emprendieron la huida, dando inicio a una persecución.

La fuga terminó a la altura de la calle 12 de Río Abajo, cuando el conductor perdió el control del automóvil y chocó contra un poste del tendido eléctrico.

Tras la colisión, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos por las unidades policiales.

La información fue dada a conocer por la Policía Nacional, que señaló que los tres aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.