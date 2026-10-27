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Peatón resulta lesionado tras ser atropellado en Los Santos

Peatón resulta lesionado tras ser atropellado en Los Santos
ML | Peatón resulta lesionado tras ser atropellado en Los Santos.
Redacción Web
27 de octubre de 2026

Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado en la carretera nacional a la altura de Grupo Moreno, en la provincia de Los Santos.

Personal del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER) del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios y coordinar su traslado a un centro hospitalario para su evaluación médica.

Al sitio también se desplazaron unidades del Departamento de Extinción, Búsqueda y Rescate (DEXBURE), quienes aseguraron el área y aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni sobre la condición médica del afectado.

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