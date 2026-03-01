Parque Norte y el Summit reciben a miles de familias en el cierre de vacaciones

Miles de personas asistieron a las actividades organizadas por la Alcaldía de Panamá en el último fin de semana de vacaciones escolares, que incluyeron el Festival de Verano Summit, la Granjita Summit, Summit Extremo y la jornada de regreso a clases en Parque Norte.

En este parque, niños y adultos participaron en inflables, juegos recreativos, deportes y actividades culturales, además de una feria con microempresarios. También se presentaron Anyuri, Anubikiss y Don Pablo Mures, quienes ofrecieron espectáculos musicales durante la jornada.

De forma paralela, el Parque Municipal Summit recibió a miles de visitantes que acudieron a la Granjita, los recorridos educativos, los encuentros con animales y las actividades de aventura de Summit Extremo.