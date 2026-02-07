Panamá y la región del Pacífico Sudeste unen esfuerzos para salvar cinco especies marinas migratorias

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que Panamá y otros países del Pacífico Sudeste avanzan en la implementación de acciones conjuntas para la protección de cinco especies marinas migratorias clave, como parte de una estrategia regional orientada a la conservación de la megafauna marina y al uso sostenible de los recursos del océano.

Las especies priorizadas incluyen ballenas, en especial la ballena azul y la jorobada, tiburones como el tiburón ballena y el tiburón martillo, mantarrayas gigantes, tortugas marinas, así como delfines y otros pequeños cetáceos, que recorren amplias rutas migratorias a lo largo de la región, detallaron de la entidad.

En este contexto, recientemente se celebró en Ecuador la V Reunión del Comité Regional de Conducción del proyecto Salvando a los Cinco Azules (Save the Blue Five), una iniciativa regional dedicada a la conservación de la megafauna marina migratoria en el Pacífico Sudeste. El encuentro se desarrolló en el marco del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste (PAPSE), de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).

Durante la reunión, destacó MiAmbiente, se informó que el proyecto ha cumplido con las metas, indicadores y el uso de los recursos financieros previstos. Asimismo, los países acordaron preparar una solicitud de adenda para gestionar fondos adicionales más allá de 2027, con miras a una nueva etapa del proyecto, denominada Blue Five 2.0, la cual contaría con el respaldo político de la CPPS y de los Estados participantes.

Participación de Panamá

El biólogo Marino Ábrego, subdirector nacional de Costas y Mares de MiAmbiente y punto focal del proyecto, explicó que estas cinco especies pertenecen a grupos clave que migran entre los países que forman parte del PAPSE y Costa Rica. Señaló que el objetivo central del proyecto es proteger a estos animales a lo largo de sus rutas migratorias frente a amenazas como la pesca incidental, la contaminación y los efectos del cambio climático.

La iniciativa se implementa en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y aguas adyacentes, con la participación de seis países, y es ejecutada por la GIZ, la CPPS, MarViva y Conservación Internacional, con un enfoque que combina la protección biológica y la promoción de una Economía Azul sostenible en beneficio de las comunidades costeras.

En el caso de Panamá, la participación incluye la Sistematización de Buenas Prácticas en el Repositorio Save the Blue Five y PANORAMA, proceso que contó con la coordinación de autores y organizaciones líderes, así como el acompañamiento técnico de MarViva. Entre las iniciativas panameñas incorporadas destacan el Proyecto Tortubanks, de Punta Chame, orientado a la conservación de tortugas marinas; el Sello Ceviche Libre de Tiburón; y FEPACOIBA: Pesca y Turismo Responsable en el Gran Golfo de Chiriquí–Golfo de Montijo.

Panamá también ha contribuido al fortalecimiento del marco legal del proyecto mediante la participación de un experto en la elaboración del Compendio de Políticas Públicas relativas a los Cinco Azules, a través de la revisión conjunta de normativas nacionales en coordinación con la CPPS.

Proyecciones regionales

Durante la reunión, el Comité Regional compartió los principales resultados alcanzados en 2025 a nivel nacional y regional, en áreas como el fortalecimiento de la gobernanza, el monitoreo coordinado de la biodiversidad marina, la colaboración público-privada, los mecanismos de financiamiento y las estrategias de sensibilización y comunicación.

Entre las metas definidas para 2026 se encuentran la implementación de medidas regionales por grupo de especies en áreas marinas y costeras protegidas; el desarrollo de procesos de formación en salvaguardas y derechos humanos vinculados a la conservación marina; el avance en el monitoreo biológico regional y el análisis de modelos climáticos; así como el fortalecimiento de capacidades para la captación de fondos y la ejecución de campañas regionales de comunicación.

Finalmente, Ábrego destacó que estos encuentros forman parte de un proceso continuo de coordinación regional, e informó que la próxima reunión del Comité Regional de Conducción del proyecto se realizará de manera virtual en julio de 2026.