Panamá y Costa Rica se unen para luchar contra el crimen transnacional

Con el objetivo de fortalecer la coordinación frente a las amenazas del crimen organizado, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego, y su homólogo de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, sostuvieron una reunión bilateral en el Cuartel de Progreso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en la provincia de Chiriquí.

En este primer encuentro oficial entre ambos ministros, las delegaciones analizaron los desafíos frente al narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el contrabando, los delitos ambientales y otras actividades delictivas transnacionales que afectan el desarrollo de la región.

Las autoridades coincidieron en que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa a través de las fronteras, aprovechando rutas y dinámicas regionales que exigen una respuesta conjunta. En ese contexto, destacaron la importancia del intercambio oportuno de información y la coordinación institucional como herramientas fundamentales para prevenir ilícitos, fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a las comunidades de ambos países.

El ministro Frank Alexis Ábrego destacó la importancia de afianzar la histórica relación bilateral, así como de promover espacios de trabajo conjunto que permitan anticipar riesgos y enfrentar de manera más efectiva los desafíos comunes.

Por su parte, el ministro Gerald Campos Valverde reafirmó la disposición de Costa Rica de profundizar la colaboración con Panamá y consolidar los mecanismos de inteligencia estratégica y operativa para combatir las estructuras criminales que representan una amenaza mutua.

Durante el encuentro, las delegaciones intercambiaron experiencias y buenas prácticas en vigilancia fronteriza, y reafirmaron su compromiso de robustecer las capacidades conjuntas para garantizar una frontera más segura, ordenada y cooperativa.