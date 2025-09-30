Panamá valora plan de paz de EE. UU. e Israel como paso inicial para Medio Oriente

La República de Panamá considera que el Plan de Paz para la Franja de Gaza expuesto por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, con el apoyo del Estado de Israel, constituye un valioso primer paso para la resolución del conflicto en Medio Oriente, según un comunicado oficial de la Cancillería panameña.

En el mismo documento, Panamá reafirma su postura de respaldo a iniciativas que promuevan la paz y la cooperación: “Panamá reitera su compromiso de acompañar todas las acciones que contribuyan a la paz, la estabilidad y la cooperación internacional”.

La declaración fue emitida este martes, 30 de septiembre de 2025, evidenciando el interés del país en mantenerse activo y comprometido con los procesos internacionales orientados a la resolución de conflictos.